Saldo da balança comercial de junho foi de US$ 2,3 bilhões, gerando superávit acumulado no ano de US$ 28,5 bilhões. Em valor as exportações recuaram 11% e as importações 4,8% na comparação entre os meses de julho de 2018 e 2019. Até julho de 2019, exportações caíram 4,7% e importações, 0,9%. PÁGINA 6