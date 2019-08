O faturamento real com vendas dos supermercados no Estado de São Paulo aumentou 0,10% no primeiro semestre sobre igual período do ano passado.

Segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), o resultado considera apenas estabelecimentos dentro do conceito mesmas lojas. Em resumo, são unidades que estão em operação no tempo mínimo de 12 meses.

O percentual estadual foi resultado de recuo real de 1,59% das empresas da Grande São Paulo, retração de 2,66% na região de Campinas e alta no interior paulista, de 1,13%.

Mensal

As lojas do interior de São Paulo apresentaram o melhor resultado no mês de junho isolado, com alta de 6,29% sobre um ano antes.

As regiões de Campinas e Grande São Paulo reduziram suas perdas acumuladas, também crescendo 2,44% e 2,56%, respectivamente, comparando os meses de junho de 2018 com 2019.

Para a entidade, a greve dos caminhoneiros influenciou os resultados, com uma corrida dos consumidores aos supermercados, por medo de desabastecimento.

“Este efeito não foi apenas para repor itens faltantes no lar, mas sim gerou um adiantamento intenso das compras de abastecimento, ou seja, as mais volumosas e de maior ticket médio.

Dessa forma, a comparação de julho de 2019 com 2018 gerou o efeito observado de um crescimento mais robusto, mas que não pode ser ainda considerado como uma melhoria geral do setor”, disse, por meio de nota, Thiago Berka, que é economista da Apas.