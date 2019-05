SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil está aumentando os preços em linhas pré-pagas depois de anos de estagnação, o que deve impactar positivamente as receitas no segundo trimestre, disse o presidente-executivo da maior operadora de telefonia móvel do país, Christian Gebara, nesta quinta-feira.

Em teleconferência com jornalistas sobre o resultado do primeiro trimestre, o executivo também afirmou que a empresa está aberta a novas fontes de receita, apesar de seu foco atual na expansão da rede de fibra FTTH, bem como das tecnologias 4G e 4.5G.

(Por Gabriela Mello)