Por Pei Li e Brenda Goh

XANGAI (Reuters) - Tencent e Nintendo anunciaram nesta sexta-feira que estão trabalhando para lançar o console Switch no mercado chinês.

As duas empresas fizeram o anúncio em um comunicado publicado em conta conjunta no Weibo, que não mencionou quando o console será lançado na China ou seu preço.

A gigante chinesa de tecnologia Tencent obteve aprovação em abril para começar a vender o Switch na China, abrindo caminho para que o console entre no maior mercado mundial de videogames dois anos depois de ter sido lançado.

A Tencent também oferecerá o WeChat Pay como forma de pagamento na loja virtual da Nintendo e fornecerá assistência na configuração de canais de compras físicas, disse o comunicado.

A necessidade de navegar por regulamentações complexas e a busca por um parceiro chinês prejudicaram os esforços da Nintendo para trazer seu console para o uso doméstico na China, impedindo o desenvolvimento do mercado de videogames do console no país.