Por Yilei Sun e John Ruwitch

XANGAI (Reuters) - A Tesla pretende iniciar a produção em sua fábrica na China este mês, mas não está claro quando ela atingirá as metas de produção para o ano devido a incertezas em relação a vendas, mão de obra e fornecedores, disseram fontes com conhecimento do assunto.

A montadora de veículos elétricos dos EUA pretende produzir pelo menos 1.000 veículos do Model 3 por semana na nova fábrica até o final deste ano, a peça central de suas ambições de aumentar as vendas no maior mercado automotivo do mundo e evitar tarifas mais altas de importação impostas aos carros dos EUA.

O cronograma de produção da fábrica é crucial para as esperanças da Tesla de atingir sua taxa de produção total em de 500 mil veículos anuais até o final deste ano.

A fábrica de 2 bilhões de dólares - a primeira de veículos da Tesla no exterior - obteve as principais aprovações do governo no mês passado e está programada para começar a produção em outubro, disseram as fontes.

"Nosso objetivo é iniciar a operação em outubro, mas o volume real de produção depende de muitos fatores, incluindo encomendas de carros que recebemos, desempenho de trabalhadores recém-contratados, cadeia de fornecimento e assim por diante", disse uma fonte da Tesla à Reuters.

"Não está claro quando podemos atingir a meta de 1.000 a 2.000 unidades por semana", disse a fonte, recusando-se a ser identificada, pois não podia falar com a mídia.

A Tesla não respondeu aos pedidos de comentários.