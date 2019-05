As vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 2,61 bilhões, em abril, enquanto os resgates totalizaram R$ 1,43 bilhão. Com isso, o Tesouro Direto registrou vendas líquidas de R$ 1,18 bilhão, no mês passado. É o terceiro maior resultado de venda líquida da série histórica. PÁGINA 8