ABERDEEN, Escócia (Reuters) - A produtora de energia francesa Total pode investir até 10 bilhões de dólares no Mar do Norte nos próximos cinco anos, mas a disciplina de custos deve ser mantida com urgência, disse o presidente Patrick Pouyanne nesta terça-feira.

Como parte dos esforços para reduzir custos, a empresa analisou o descomissionamento de infraestrutura de petróleo e gás na região com os pares Shell e BP , disse Pouyanne em uma conferência do setor em Aberdeen, na Escócia.

Ele acrescentou que a Total planeja participar de uma rodada de licitações eólicas no mar na Escócia, à medida que a empresa continua a expandir os investimentos em baixo carbono e em energia renovável.

(Por Shadia Nasralla)