TÓQUIO (Reuters) - A Toyota revelou nesta quinta-feira uma versão completamente remodelada de um sedã movido a célula de hidrogênio, na mais recente tentativa da companhia de recuperar demanda pela tecnologia.

A maior montadora de veículos do Japão tem desenvolvido veículos movidos a hidrogênio há mais de duas décadas, mas a tecnologia tem sido eclipsada pela rápida ascensão dos carros movidos a baterias, como os da norte-americana Tesla.

Antes do salão do automóvel de Tóquio, que começa em 24 de outubro, a Toyota revelou um protótipo de um sedã híbrido movido a hidrogênio construído na mesma plataforma do cupê LS, da Lexus. O modelo Mirai tem mais autonomia que seu predecessor e teve tanques de hidrogênio remodelados, afirmou a montadora.

O novo modelo tem autonomia 30% maior que os cerca de 700 quilômetros do modelo anterior, segundo a companhia. O Mirai anterior tinha preço de 5 milhões de ienes (46,5 mil dólares) após subsídios no Japão. Além da Toyota, a Honda tem um modelo a hidrogênio, o Clarity, e a Hyundai vende o Nexo.

A Toyota vendeu menos de 10 mil unidades do Mirai, sedã que tinha a promessa de mudar o setor quando foi lançado há cinco anos. Em contraste, a Tesla vendeu 25 Model S no primeiro ano e meio de lançamento.

A Toyota não informou o preço do novo modelo e afirmou que ele estará disponível a partir do final do próximo ano no Japão, América do Norte e Europa.

(Por Kevin Buckland)