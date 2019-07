BANGALORE, Índia (Reuters) - As ações do Twitter caíram nesta quinta-feira, depois que usuários do site ao redor do mundo relataram problemas com o acesso à plataforma.

"Estamos atualmente investigando problemas que as pessoas estão tendo com o Twitter", disse uma porta-voz da companhia. O Twitter, no entanto, não forneceu detalhes sobre os problemas.

O site de rastreamento de interrupções Downdetector.com mostrou que há quase 70 mil incidentes de pessoas em todo o mundo relatando problemas com o Twitter.

A ação da rede social caiu cerca de 1 por cento, cotado a 37,1 dólares. O Nasdaq fechou em baixa de 0,1 por cento e o Dow Jones avançou 0,8 por cento.

(Por Munsif Vengattil)