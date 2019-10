(Reuters) - O Twitter disse que estava no processo de consertar uma interrupção mundial em seu site e em sua plataforma de gerenciamento TweetDeck, que afetou milhares de usuários por várias horas nesta quarta-feira.

"O problema está quase resolvido. Você deve poder acessar o Twitter como de costume. Caso contrário, aguarde mais alguns minutos!" O Twitter disse em um tuíte após várias reclamações de usuários em seu site.

No início do dia, o site de monitoramento Outage.report havia recebido mais de 4 mil relatos do incidente em todo o mundo, incluindo Japão, Canadá e Índia.

A interrupção provocou a hashtag #TwitterDown nos EUA.

Um representante do Twitter havia dito anteriormente à Reuters que a empresa estava investigando problemas com o TweetDeck, que é usado por repórteres e outros criadores de conteúdo para monitorar tuítes de várias contas do Twitter.

A empresa foi atingida em julho por uma interrupção semelhante devido a uma alteração interna do sistema por mais de uma hora, afetando quase 70 mil pessoas em todo o mundo, de acordo com o site de monitoramento de interrupções Downdetector.com.

(Por Kanishka Singh, Mekhla Raina e Ambhini Aishwarya em Bengaluru)