A Uber divulgou receita abaixo do esperado para o segundo trimestre nesta quinta-feira, derrubando suas ações, já que a companhia não se beneficiou dos efeitos gerados pelo alívio na concorrência.

O prejuízo líquido da companhia subiu para 5,24 bilhões de dólares, ou 4,72 dólares por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, de 878 milhões de dólares, ou 2,01 dólares por papel, um ano antes. O resultado foi pressionado por 3,9 bilhões de dólares em despesas com remuneração de ações relacionadas ao seu IPO no início deste ano.

O presidente-executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, disse que o ambiente competitivo está começando a ficar mais racional e que a companhia está "melhorando progressivamente" desde o primeiro trimestre.

Os custos da Uber subiram 147%, para 8,65 bilhões de dólares no trimestre passado, incluindo um aumento acentuado nos gastos com pesquisa e desenvolvimento.

"Enquanto continuamos a investir agressivamente no crescimento, também queremos um crescimento saudável, e neste trimestre fizemos um bom progresso nessa direção", disse o vice-presidente financeiro, Nelson Chai.

A receita total aumentou 14,4%, para 3,17 bilhões de dólares ante estimativa média de analistas de 3,36 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

A América Latina foi a única região da empresa a mostrar queda no faturamento no segundo trimestre, de 24%, indo a 417 milhões de dólares, ante 547 milhões no mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, nos EUA e Canadá o faturamento subiu 19%, para 1,77 bilhão de dólares. Na região formada por Europa, Oriente Médio e África a receita subiu 22% e na Ásia-Pacífico houve crescimento de 13 por cento.

No semestre, a América Latina também é a única que mostra recuo na receita, de 19%, para 867 milhões de dólares.

A empresa, que ainda não deixou claro se obterá lucro, está tentando convencer os investidores de que o crescimento virá não só de seus serviços de transporte, mas também de outros serviços de logística e entrega de alimentos.

A Uber disse que seus usuários ativos mensais aumentaram para 99 milhões no mundo, de 93 milhões no final do primeiro trimestre e 76 milhões no ano anterior.

