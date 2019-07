(Reuters) - A desenvolvedora francesa de videogames Ubisoft divulgou nesta quarta-feira reservas líquidas trimestrais de 314,2 milhões de euros, superando sua projeção de cerca de 270 milhões de euros.

"Nossas reservas líquidas ficaram bem acima do objetivo, graças ao desempenho muito robusto de nossos jogos, notavelmente o Rainbow Six Siege e o Assassin's Creed Odyssey", disse Yves Guillemot, co-fundador e presidente-executivo, em comunicado.

Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2019-20, a empresa sediada em Paris, dona de um grande portfólio de jogos, incluindo Watch Dogs, Far Cry e Ghost Recon Breakpoint, prevê reservas líquidas de cerca de 310 milhões de euros.

A Ubisoft previu reservas líquidas de cerca de 2,19 bilhões de euros para o ano de 2019-20 e receitas operacionais não IFRS de cerca de 480 milhões de euros.

As vendas para os três meses encerrados em 30 de junho foram de 363,4 milhões de euros, 9% abaixo em comparação com o mesmo período do ano anterior.

(Por Pawel Goraj)