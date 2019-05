SÃO PAULO (Reuters) - A Ultrapar anunciou nesta sexta-feira que fechou acordo de 67,5 milhões de reais com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo para compensação de impactos causados ao estuário de Santos pelo incêndio ocorrido no terminal da Ultracargo em abril de 2015.

O pagamento será desembolsado até setembro de 2020, ", beneficiando 15 comunidades da região", afirmou a companhia.