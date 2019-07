SÃO PAULO (Reuters) - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou nesta quinta-feira que a próxima rodada de pagamentos em auxílio comercial aos agricultores começaria em meados de agosto, variando de um mínimo de 15 dólares por acre até um máximo de 150 dólares por acre, dependendo das perdas estimadas por condado.

Parcelas adicionais dos pagamentos ocorreriam em novembro e janeiro, se as disputas comerciais com países incluindo a China e Índia continuarem, disseram autoridades em uma teleconferência com repórteres.

O USDA informou ainda que área que não pôde ser plantada nos EUA neste ano, devido a tempo desfavorável, atingiu níveis históricos. O departamento ainda trabalha em estimativa.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)