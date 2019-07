O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 0,5 ponto porcentual em relação a maio para 76%. A informação é da Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor.

De acordo com a Abimaq, o Nuci de junho está 0,3 ponto porcentual acima da marca observada em junho do ano passado.

De acordo com a entidade, apesar da melhora relativa do nível de utilização da capacidade instalada, a carteira de pedidos da indústria de máquinas e equipamentos recuou um pouco, sinalizando que as atividades produtivas deverão manter um ritmo fraco nos próximos meses.