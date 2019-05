SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale substituiu o presidente de seu conselho de administração na última semana, com o cargo sendo assumido por José Maurício Pereira Coelho, presidente da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.

Em comunicado na sexta-feira, a Vale disse que o até então chairman Gueitiro Matsuo Genso foi substituído ainda naquela data.

Antes de presidir a Previ, Coelho ocupou diversas posições na diretoria do Banco do Brasil desde 2009, segundo a Vale, que no comunicado destacou também as "relevantes contribuições" de Genso em sua passagem pelo cargo.

A mudança no comando do conselho vem pouco após os acionistas da Vale terem definido no final de abril a nova composição do colegiado, com 13 membros.

As alterações seguem-se ainda ao rompimento de uma barragem da companhia em Brumadinho (MG) em janeiro, que deixou centenas de mortos e envolveu a Vale em uma série de ações judiciais, além de ter disparado preocupações entre autoridades quanto à segurança de barragens de mineração.

(Por Luciano Costa)