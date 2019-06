Após ligeira recuperação no primeiro trimestre, o varejo perdeu o ritmo e registrou queda de 0,6% nas vendas em abril ante mês anterior. Cautelosos, lojistas devem segurar compras nos próximos meses.

Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as maiores quedas ocorreram nos setores equipamentos de informática (8%), tecidos e vestuário (5,5%) e varejo alimentar (1,9%), no mesmo período de comparação. “O resultado ocorre após dois meses de estabilidade e já está livre de efeitos sazonais. Podemos observar que o segmento de hipermercados vem acumulando pelo terceiro mês perda de 3,4%, seguido por vestuário e calçados, que também registra queda de 8,4% nessa comparação”, argumentou a gerente de pesquisa mensal do IBGE, Isabella Nunes.

Para a assessora econômica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) Julia Ximenes, a redução no poder de compra das famílias e a redução das expectativas fazem com que os lojistas adotem postura mais cautelosa para composição de estoque nos próximos meses. “O que verificamos é que em São Paulo os comerciantes estão com estoques adequados para o período, tendo em vista a contenção no otimismo com vendas para o inverno. Há uma estratégia para evitar ao máximo o excedente de mercadoria e, com isso, os pedidos estão sendo bem planejados”, diz Julia. PÁGINA 3