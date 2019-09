A Vedacit planeja dobrar o faturamento até 2023, ampliando sua atuação junto às grandes construtoras. A fabricante de materiais de construção estima crescimento de 25% nesse ano e espera retomada mais robusta do setor apenas em 2021.

“Temos uma estratégia de lançamentos de produtos direcionados para construtoras. Também queremos seguir avançando nas revendas”, disse o CEO da Vedacit, Marcos Bicudo. A companhia também está incrementando seu portfólio, que irá totalizar 220 novos produtos nos próximos anos.

A empresa investiu R$ 200 milhões em uma nova fábrica em Itatiba (SP), inaugurada em 2016. “Atualmente, a unidade produz mantas asfálticas e, futuramente, terá todo o nosso portfólio”, explicou o executivo.

O parque fabril tem atualmente sete mil metros quadrados (m²) de área construída com uma capacidade produtiva de oito milhões de metros de mantas asfálticas e 4,5 milhões de metros de fitas multiuso por ano.

O diretor comercial da Vedacit, João Ximenes, declarou que as construtoras são um alicerce estratégico no novo posicionamento da empresa. Avalia-se que o canal tem grande potencial de crescimento e de ganho de competitividade. “Focar demais nas pequenas obras nos fazia perder espaço com as grandes construtoras.”

Dos 220 novos produtos esperados, 80 já foram lançados. “Não queremos perder força no varejo, mas iremos desenvolver capacidade técnica e portfólio para atender as construtoras”, conta Ximenes.

Além da fábrica em Itatiba, a Vedacit conta com unidades em São Paulo e Salvador (BA). “Temos capacidade instalada para atender nossa ambição de crescimento”, assinala Bicudo.

Bicudo destaca que essa estratégia de investimento tem permitido que a empresa cresça bem acima do setor de materiais de construção. “O mercado passou por cinco anos de recessão e caiu 30% nesse período. A perspectiva é que cresça 0,5% nesse ano.”

Ele acredita que o setor só voltará a apresentar uma dinâmica mais consistente a partir de 2021. “O crescimento para 2020 deverá ser por volta 1,5%. É importante ter um desempenho positivo dois anos em sequencia, mas ainda é muito incipiente diante do tamanho da queda”, avalia.

A empresa estima que o mercado de mantas reduziu de 40 milhões para 32 milhões de metros quadrados por ano desde o início da crise.

O executivo entende que a Vedacit também enfrentou menos impacto durante a recessão pela fidelidade do público. “Por ser uma marca referência, sofremos menos. Tivemos um ganho de mercado importante com esse crescimento acima do setor.”

Em agosto, a empresa registrou o melhor mês de sua história com R$ 48 milhões de faturamento. “Esse recorde foi influenciado pela nossa estratégia de buscar as construtoras. A fábrica de Itatiba colaborou muito para esse resultado”, finaliza o executivo. /*O repórter viajou a Itatiba a convite da Vedacit