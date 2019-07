SÃO PAULO (Reuters) - O varejo brasileiro teve expansão de 2% em junho, em relação ao mesmo mês do ano anterior, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado pela Cielo nesta segunda-feira.

Em termos nominais, que refletem a receita das vendas de fato observada pelo varejista, o índice registrou alta de 5,4%.

No primeiro semestre do ano, o ICVA teve crescimento de 2,2% ante mesmo período de 2018. Em termos nominais, o índice subiu 6,3%.

“O resultado é um marco porque interrompe a sequência de quatro semestres de aceleração”, disse o diretor de Inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto, em nota.

(Por Peter Frontini)