SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante dinamarquesa de equipamentos eólicos Vestas fechou mais um contrato no Brasil, para fornecer 445 megawatts em turbinas a parques eólicos que serão construídos pela desenvolvedora de projetos Casa dos Ventos no Rio Grande do Norte.

Com o contrato, que envolve instalação e comissionamento das máquinas, além de operação e manutenção por prazo de 20 anos, a Vestas alcança um total de mais de 1,5 gigawatt em vendas no Brasil de seu novo modelo V150-4.2MW. O negócio ainda é o maior já fechado pela fornecedora no país.

Os equipamentos serão produzidos em uma fábrica da Vestas no Ceará, atendendo regras de conteúdo local que permitem que os clientes financiem a aquisição das turbinas por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O complexo eólico da Casa dos Ventos, chamado Rio do Vento, deve iniciar operação no segundo semestre de 2021.

(Por Luciano Costa)