RIO DE JANEIRO - A gigante do setor de energia e commodities Vitol comprou 50% do Grupo Dislub Equador (GDE), uma importante distribuidora de derivados de petróleo do Brasil, em uma parceria que irá buscar maior capacidade de investimento, reforço na gestão e acesso a novos canais de suprimento, informaram ambas nesta quarta-feira.

Essa não foi a primeira aquisição da Vitol no setor no Brasil, ainda altamente concentrado nas mãos de companhias como BR Distribuidora, recentemente privatizada, e Raízen e Ipiranga.

Em outubro de 2018, a Vitol já havia adquirido 50% da empresa de distribuição de combustíveis Rodoil, líder do setor no Sul do Brasil.

A GDE abastece atualmente cerca de 430 postos bandeirados e outros clientes em 15 Estados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com o negócio, a perspectiva é consolidar a posição do GDE, hoje a sexta maior rede de postos do mercado com vendas de 1,4 bilhão de litros por ano e faturamento anual de 5 bilhões de reais.

A companhia tem ainda 210 mil metros cúbicos de tancagem utilizados para importação e distribuição de derivados e biocombustíveis para seus clientes.

O presidente da Vitol, Russell Hardy, reiterou em nota estar confiante no potencial brasileiro e afirmou ter a expectativa de que o negócio seja concluído no quarto trimestre deste ano.

"O Grupo Dislub Equador tem uma forte presença nas regiões que apresentam crescimento mais rápido do Brasil e está bem posicionado para atender o mercado interno", disse Hardy.

O acordo, que ainda demanda de autorização de órgãos reguladores e de parceiros de ambas as empresas, ocorre em meio a um grande número de investimentos no setor de distribuição de combustíveis brasileiro.

Também no ano passado, a multinacional Glencore havia comprado 78% de participação na Ale Combustíveis, quarta maior distribuidora do Brasil.

O grupo de energia Total anunciou ainda em 2018 o negócio de distribuição do Grupo Zema no Brasil, com uma rede de 280 postos de serviços e instalações de armazenamento de derivados de petróleo e etanol, localizados principalmente nos Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

