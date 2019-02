Diante da expectativa de crescimento expressivo das vendas do mercado de caminhões neste ano, a Volvo anunciou ontem a contratação de 300 funcionários e um investimento adicional de R$ 250 milhões no Brasil até 2020. De acordo com a montadora, a cifra se soma ao aporte de R$ 1 bilhão anunciado para o período de 2017 a 2019. PÁGINA 3