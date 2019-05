A Votorantim SA, um dos maiores grupos industriais do Brasil, divulgou nesta sexta-feira um aumento no lucro do primeiro trimestre e uma forte queda na dívida, como resultado da venda parcial da fabricante de celulose Fibria.

O lucro líquido somou 4,4 bilhões de reais nos primeiros três meses do ano, ante 150 milhões de reais no mesmo período de 2018.

A Votorantim vendeu parte de sua fatia na Fibria para a Suzano Papel e Celulose por cerca de 8 bilhões de reais, em um acordo concluído em janeiro. O grupo agora detém participação de 5,5% na Suzano.

A dívida líquida do grupo encerrou março em 10,2 bilhões de reais, 23% abaixo do final de 2018. Isso equivale a 1,46 vez o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), ante 1,91 vez em dezembro.

Em comunicado, o presidente-executivo, João Miranda, afirmou que a Votorantim atingiu um confortável índice de alavancagem, deixando espaço para aquisições. O grupo busca investimentos em áreas como infraestrutura e propriedades comerciais no Brasil, bem como fabricantes de cimento ou materiais de construção em países desenvolvidos.

A receita do primeiro trimestre também cresceu 5% ano a ano, para 6,7 ​​bilhões de reais, ajudada pelas maiores vendas de cimento e alumínio, e também pela desvalorização da moeda brasileira.

(Por Carolina Mandl)