(Reuters) - O varejista norte-americano Walmart divulgou nesta quinta-feira um aumento nas vendas comparáveis ​​do primeiro trimestre nos Estados Unidos, mas o crescimento da receita de modo geral e as vendas online desaceleraram.

As vendas nas lojas norte-americanas abertas há pelo menos um ano subiram 3,4%, excluindo combustível, no trimestre encerrado em 30 de abril. Analistas estimavam um crescimento de 3,1%, segundo dados do IBES da Refinitiv.

O lucro ajustado por ação aumentou para 1,13 dólar por ação, superando as expectativas de 1,02 dólar por ação.

As vendas online subiram 37%, após alta de 43% no trimestre anterior.

A receita total subiu 1%, para 123,9 bilhões de dólares, ficando abaixo das estimativas dos analistas, de 125,03 bilhões de dólares.

