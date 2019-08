Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Waymo, unidade de automóveis autônomos Alphabet, da controladora do Google, pediu na quinta-feira para a Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Rodovias (NHTSA) para "prontamente" remover as barreiras regulatórias para carros sem volantes e pedais de freio.

Atualmente, as montadoras devem atender a quase 75 padrões de segurança para carros autônomos, muitos deles escritos sob a premissa de que um motorista está no comando do veículo usando os controles tradicionais.

A NHTSA tem dificuldades há mais de três anos com a forma de abordar esses requisitos, enquanto documentos de grandes empresas nesta semana lançam luz sobre questões complexas que envolvem testes, aquisições e avaliações de veículos autônomos.

"A NHTSA deve agir rapidamente para remover barreiras e garantir a segurança", disse a Waymo em uma carta publicada na quinta-feira depois que a agência de segurança automotiva solicitou comentários públicos em maio "sobre a remoção de barreiras regulatórias desnecessárias à introdução segura de sistemas de direção automatizados".

A NHTSA deve primeiro abordar os padrões de segurança que assumem que um humano está ao volante antes de revisar as regras para abordar configurações alternativas de assentos, disse a Waymo.

Isso "permitirá a implantação oportuna" de veículos sem controles manuais, acrescentou a Waymo.