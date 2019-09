(Reuters) - O Wells Fargo afirmou nesta terça-feira que vai fazer um teste de sua própria moeda digital apoiada em blockchain em operações de transferência de dinheiro entre países e entre suas agências, em tempo real.

A moeda, chamada de Wells Fargo Digital Cash, será vinculada ao dólar. O sistema permitirá que o banco contorne terceiros no processo de transferência de ativos economizando custo e tempo, disse Lisa Frazie, diretora do grupo de inovação do Wells Fargo.

"Estamos eliminando intermediários para podermos atuar entre fronteiras nas transferências de dinheiro", disse ela.

Os clientes corporativos do quarto maior banco dos Estados Unidos não terão que fazer qualquer mudança na forma como interagem com a instituição.

O piloto vai começar no próximo ano, mas o Wells Fargo testou a tecnologia na transferência de dinheiro entre Canadá e Estados Unidos. Após a introdução mais ampla do sistema, o banco espera expandir o serviço para múltiplas moedas.

(Por Imani Mois)