Por Anirban Sen e Joshua Franklin

BANGALORE/NOVA YORK (Reuters) - A We Company, proprietária da WeWork, disse nesta sexta-feira que restringiu o poder de voto do fundador e presidente-executivo, Adam Neumann, como parte das mudanças na governança corporativa para incentivar a demanda pela planejada oferta pública inicial de ações da empresa.

A companhia de escritórios compartilhados disse que estava fazendo as mudanças "em resposta aos comentários do mercado". A empresa considera buscar uma avaliação no IPO de menos da metade do que valia há apenas nove meses, diante da fraca demanda de investidores.

A We Company disse que as ações com direitos especiais de voto de Neumann diminuirão de 20 para 10 votos por ação, embora ele ainda mantenha o controle majoritário da empresa.

Neumann também dará à empresa qualquer lucro que receber de transações imobiliárias que tenha firmado com a We Company. Ele também limitará sua capacidade de vender ações no segundo e terceiro anos após o IPO a não mais de 10% de suas ações.

Nenhum membro da família de Neumann estará no conselho da empresa e qualquer sucessor será selecionado pelo conselho de administração, em uma desistência de plano para que sua esposa e co-fundadora, Rebekah Neumann, que é vice-presidente de marca, ajude a escolher o sucessor.

A empresa divulgou que faria sua listagem de ações na Nasdaq Stock Exchange. A companhia planeja concluir o IPO ainda neste mês.

Resta ver se as mudanças serão suficientes para aliviar as preocupações mais amplas dos investidores com a sustentabilidade do modelo de negócios da We Company, que se baseia em uma mistura de passivos de longo prazo e receita de curto prazo. Os investidores têm dúvidas de quão bem-sucedido esse modelo seria durante uma crise econômica.

A companhia pode buscar uma avaliação de até 15 bilhões de dólares em seu IPO, abaixo do valor de 47 bilhões que teve em sua última rodada de captação de recursos em janeiro, e planeja iniciar divulgação da operação para investidores já na segunda-feira.