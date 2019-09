Por Joshua Franklin

NOVA YORK (Reuters) - A The We Company, proprietária da WeWork, disse nesta quarta-feira que irá adicionar uma mulher, Frances Frei, ao seu conselho de administração e revogou um pagamento de 5,9 milhões de dólares ao seu presidente-executivo pelo direitos da marca "We" antes da oferta pública inicial da empresa.

As medidas foram tomadas após críticas ao pedido de abertura de capital da We Company no mês passado, que mostrou que a empresa planejava ir a público com um conselho de administração totalmente masculino e divulgou o pagamento à empresa do presidente-executivo Adam Neumann.

"Frances Frei se juntará ao nosso conselho de administração após a conclusão desta oferta", disse a empresa em um documento alterado para seu IPO. "Atualmente, ela é professora de gerenciamento de tecnologia e operações na Harvard Business School e presta serviços de consultoria de recursos humanos para a The We Company desde março de 2019".

Originalmente, a We Company planejava se tornar pública com um conselho de sete membros homens, uma prática que grandes investidores, como a BlackRock, desaprovam.

A We Company, sediada em Nova York, fundada em 2010, viu sua receita dobrar para 1,54 bilhão de dólares no primeiro semestre deste ano, embora seu prejuízo tenha sido 25% maior no período do que no ano anterior, em 900 milhões de dólares.

Liderada pelo cofundador Adam Neumann, a empresa pretende abrir capital em um cenário turbulento de mercado, com a disputa comercial EUA-China contribuindo para o pior agosto de quatro anos em ações de Wall Street.