SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de educação Yduqs está em negociações exclusivas para comprar ativos da Adtalem Global Education no Brasil, afirmaram duas fontes a par do assunto.

A Reuters publicou em agosto que a Adtalem tinha colocado à venda seus ativos no país, incluindo a escola de negócios Ibmec, e que esperava obter ao menos 2 bilhões de reais.

A Adtalem e a Yduqs não comentaram o assunto.

Analistas do Itaú BBA apontaram em relatório que se o preço for de 2 bilhões de reais o acordo é "agregador aos acionistas da Yduqs", com um preço por aluno mais baixo do que o preço da ação da Yduqs implica.

Às 14:41, as ação da Yduqs subia 2% na Bovespa, enquanto o Ibovespa subia 0,7%.

A Adtalem administra 15 escolas no Brasil sob três marcas, com quase 82 mil alunos: Wyden Educational, Ibmec e Damasio.

No ano passado, a Adtalem vendeu as escolas norte-americanas DeVry University, Keller Graduate School of Management e Carrington College, mantendo escolas de medicina e da área de saúde nos Estados Unidos.

(Por Tatiana Bautzer)