BANGALORE, Índia (Reuters) - O YouTube informou nesta quinta-feira que desativou a seção de comentários de vídeos que mostram menores de idade, ação tomada uma semana após uma revista publicar que a plataforma exibiu anúncios junto com vídeos que mostraram exploração de crianças.

"Ao longo da semana passada, desativamos comentários em dezenas de milhões de vídeos que podem ser alvo de comportamento predatório", afirmou o YouTube.

A revista Wired publicou que comerciais foram exibidos junto com vídeos e comentários ofensivos o que fez com que companhias como Nestlé e AT&T interrompessem suas campanhas publicitárias no YouTube nesta semana.

"Enquanto removemos centenas de milhões de comentários por violação de nossas políticas, temos trabalhado em sistemas muito mais efetivos de classificação, que vão identificar e remover comentários predatórios", afirmou o YouTube.

(Por Sayanti Chakraborty)