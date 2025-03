5 empresas brasileiras que não utilizam conservantes em seus produtos

A preocupação com uma alimentação mais saudável tem crescido entre os consumidores brasileiros. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), 52% dos brasileiros buscam produtos mais naturais, livres de aditivos químicos, como conservantes artificiais.

Esse movimento reflete a maior conscientização sobre os impactos dos alimentos ultraprocessados na saúde.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamenta o uso de conservantes em alimentos, estabelecendo limites para evitar riscos à saúde. A Resolução RDC nº 14/2014 define as substâncias permitidas, suas quantidades máximas e obriga os fabricantes a informarem a presença desses aditivos nos rótulos.

Caso você deseja incluir mais opções naturais na alimentação, confira cinco empresas brasileiras que se destacam por oferecer produtos livres de conservantes artificiais.

Verde Campo

Fundada em 1999 em Lavras, Minas Gerais, a Verde Campo começou como uma empresa de tecnologia de alimentos. Em 2011, lançou a linha LacFree, pioneira no segmento de laticínios zero lactose no Brasil.

A partir de 2018, a marca reformulou seus produtos, eliminando conservantes, corantes e aromatizantes artificiais. Hoje, a Verde Campo oferece uma ampla variedade de queijos, requeijões e bebidas lácteas naturais, distribuídos em supermercados de todo o país.

Dengo Chocolates

Criada em 2017 por Guilherme Leal e Estevan Sartoreli, a Dengo Chocolates valoriza a produção nacional de cacau e oferece chocolates artesanais sem aditivos sintéticos. A marca trabalha diretamente com mais de 150 pequenos e médios produtores de cacau no sul da Bahia, incentivando a sustentabilidade e a agricultura regenerativa.

Além de não utilizar conservantes artificiais, os produtos da Dengo têm alto teor de cacau, com menos açúcar e sem gorduras hidrogenadas, garantindo um chocolate mais puro e nutritivo.

Fugini

A Fugini Alimentos, fundada em 1996 em Monte Alto, São Paulo, é referência na produção de molhos, vegetais processados e conservas naturais. A empresa se destaca por sua linha de produtos livres de conservantes artificiais, mantendo a qualidade e o frescor dos ingredientes.

Um dos destaques da marca é o Molho de Tomate Fugini, que alia praticidade com uma composição mais natural, ideal para quem busca uma alimentação equilibrada.

Com distribuição nacional, a Fugini atende a um público que busca praticidade sem abrir mão de uma alimentação mais equilibrada.

Seara Alimentos – Linha Nature

A Seara Alimentos, uma das maiores empresas do setor alimentício no Brasil, lançou a linha Seara Nature em 2019. Composta por oito produtos 100% naturais, a linha não contém conservantes sintéticos.

Para garantir durabilidade e segurança alimentar, a empresa utiliza extratos naturais de alecrim, aipo e acerola, ingredientes que preservam os alimentos sem necessidade de aditivos químicos prejudiciais à saúde.

Campo Largo

Especializada na produção de bebidas saudáveis, a Campo Largo utiliza matéria-prima da agricultura familiar da Serra Gaúcha. Seus sucos e chás são livres de conservantes artificiais e preservam o sabor e os nutrientes das frutas por meio de processos como pasteurização.

Além da qualidade dos produtos, a marca investe em práticas sustentáveis, reaproveitando resíduos das frutas para a produção de adubo orgânico.

O impacto dos conservantes na saúde

A relação entre alimentação e saúde tem sido amplamente estudada, e algumas pesquisas indicam que o consumo elevado de aditivos artificiais pode trazer riscos. Um levantamento publicado na revista Cadernos de Saúde Pública apontou que a ingestão excessiva de conservantes está associada a reações alérgicas, distúrbios gastrointestinais e até ao aumento da incidência de doenças metabólicas.

Além disso, estudos sobre nitritos e nitratos, comumente usados na conservação de carnes processadas, revelam que esses compostos podem formar substâncias cancerígenas no organismo, elevando o risco de câncer colorretal, conforme alerta a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC).

Diante dessas evidências, cresce a busca por produtos mais naturais, incentivando as empresas a reformularem suas composições para atender a essa demanda.

cEscolhas mais naturais para um dia a dia equilibrado

A alimentação saudável passa por escolhas conscientes, e optar por produtos sem conservantes é uma maneira de reduzir o consumo de aditivos artificiais. Empresas brasileiras vêm se destacando nesse movimento, investindo em ingredientes naturais e processos de conservação mais seguros.

Antes de comprar um alimento, ler os rótulos e verificar a composição é um passo importante para garantir uma dieta mais equilibrada. À medida que mais consumidores adotam esse hábito, o mercado tende a expandir a oferta de produtos mais naturais e acessíveis.

