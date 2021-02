Dulce Pugliese: conheça a história da mulher mais rica do Brasil

Dulce Pugliese acaba de se tornar a mulher mais rica do Brasil, de acordo com a Forbes. Aos 72 anos, a fundadora da Amil ultrapassou Luiza Helena Trajano, ex detentora do título e presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Assim, sua fortuna atual é de 2,2 bilhões de dólares.

A empresária brasileira formou em parceria com seu ex-marido, Edson Bueno, a operadora de saúde, ainda nos anos 70. Além disso, Dulce também uma das controladoras do grupo de diagnósticos clínicos Dasa.

Sua fortuna aumentou após 16 dias de ganhos astronômicos e consecutivos da família de Godoy Bueno. Ela passa também a ocupar o sétimo lugar no ranking da Forbes, sobre bilionários brasileiros em tempo real.

Essa é a segunda posição mais alta alcançada por uma mulher no país. Ficando atrás somente de Maria Consuelo Leão Dias Branco que se tornou a sexta pessoa mais rica do Brasil, em 2017.

Com isso, Dulce Pugliese construiu uma vencedor trajetória no mundo dos negócios. E se tornando um nome de destaque no mercado brasileiro.

Quem é Dulce Pugliese

Dulce Pugliese nasceu em 1947, na cidade de São Paulo. É médica por formação e atualmente mora no Rio de Janeiro. Após terminar o colegial, ela cursou medicina na cidade de Duque de Caxias. Período em que conheceu e começou a namorar Edson.

Seu perfil de melhor aluna da classe começou a se destacar. Características como foco e empenho fizeram parte de toda sua jornada acadêmica. E nesse período o casal adquiriu a sua primeira clínica, uma casa de saúde a beira da falência em que Edson estagiava.

Nos dois anos seguintes o casal já acumulava três clínicas. Momento em que montam uma carteira de segurados, que futuramente seria a Amil.

Com o crescimento dos negócios, em 1978, fundam definitivamente a rede de clínicas Amil. O negócio se tornou muito rentável rapidamente. Assim, a médica então se muda para capital carioca e volta seu foco para Amil, assumindo o cargo de diretora de previdência privada.

Parceria de sucesso

Mesmo após o término do casamento de 17 anos, Dulce e Edson Bueno continuaram parceiros nos negócios. O casal se divorcia na década de 90. Porém, sem separação de bens. A relação nos negócios continuava. Portanto, a sociedade que durou 47 anos, até a morte de Edson em 2017.

Em 2012, ambos venderam 90% do capital da Amil para o grupo americano United Health. O valor foi de 4,9 bilhões de dólares. Posteriormente, investiram parte da margem líquida positiva obtida pela venda na aquisição da maior empresa nacional de medicina diagnóstica, a Dasa.

Assim, a Dasa foi a responsável por detectar a nova variante do vírus em circulação no Brasil no dia 31/12, segundo o laboratório, a cepa B.1.1.7 do SARS-CoV-2, identificada inicialmente no Reino Unido, se caracteriza por apresentar grande número de mutações.

Entendendo o crescimento do empreendimento, Dulce Pugliese se muda para os Estados Unidos para tratar de assuntos internacionais e se especializa em administração. Assim, formou-se na Universidade do Texas, em Austin. E posteriormente conseguiu o título de PHD.

Em 2007, analisando os movimentos de abertura de capital que acontecia no mercado brasileiro, a Amil passa por reformulação e se torna uma empresa de capital aberto. O processo que rendeu ao empreendimento uma captação equivalente à 1,4 bilhão de reais na oferta de ações.

Seis anos mais tarde, no ano de 2014, a dupla em comum acordo, vendeu 90% do capital da Amil para a United Health, maior operadora de saúde americana. O negócio foi um dos mais rentáveis, com transação que custou 5 bilhões de dólares e 1% de seu capital à gigante americana.

Montante que a família destinou na compra da rede de diagnósticos Dasa. Frente presidida por Pedro Godoy, que foi uma boa jogada de negócios.

Dulce Pugliese assume o comando

Assim, com a morte de seu ex-marido, em fevereiro de 2017, muito especulou-se sobre o futuro dos negócios e de como era a relação de Dulce com Pedro.

Um dos boatos mais frequentes é sobre uma possível alocação de ativos que aconteceria, ação que parece distante. Ao menos para a agora principal responsável pelos negócios, Dulce Pugliese.

Mas após a morte de Edson, Dulce continuou ativa no mundo dos negócios. De acordo com o ranking de bilionários de 2018 da revista Forbes, Dulce Pugliese de Godoy Bueno é a 1103ª pessoa mais rica do mundo e 25ª do Brasil, com uma fortuna estimada de 2,2 bilhões de dólares.