O juiz substituto Marcos Alberto dos Reis, da 17ª Vara do Trabalho de Brasília (DF), concedeu tutela antecipada ao pesquisador Zander Navarro e determinou que ele seja novamente reintegrado ao quadro de funcionários da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A decisão, divulgada nesta segunda-feira, 19, é a terceira na batalha jurídica iniciada após a demissão de Navarro, em 8 de janeiro. A dispensa ocorreu após críticas feitas pelo pesquisador em artigo publicado pelo jornal Estado de S. Paulo. A Embrapa informou em nota ainda não ter sido "oficialmente notificada sobre a decisão e que tomará as medidas cabíveis".

A primeira decisão determinou, em 30 de janeiro, a reintegração de Navarro ao cargo de pesquisador da Embrapa e foi cassada em 2 de fevereiro pelo desembargador do trabalho João Amilcar Pavan, atendendo a um mandado de segurança da estatal. Pavan, no entanto, alertou que sua decisão poderia ser reexaminada, o que ocorreu na sexta-feira, 16. No novo recurso, os advogados de Navarro relataram que a decisão não levou em conta a necessidade de que uma eventual demissão só ocorresse após comissão interna avaliar se ele feriu ou não o código de ética da Embrapa.

"É indispensável um procedimento formal para a dispensa de empregado público, quando motivada em prática de conduta desabonadora, a fim de assegurar ao trabalhador o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa", citou o juiz no novo despacho de recondução de Navarro ao cargo. O juiz cita que, ao contrário de um procedimento interno, a empresa "sumariamente dispensou" o pesquisador "por decisão monocrática do presidente da estatal. Na próxima segunda uma primeira audiência do processo está marcada.

Especialistas em direito penal divergem sobre a possibilidade de repercussão geral de um habeas corpus a mães de crianças de até 12 anos e gestantes encarceradas, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O HC, impetrado por advogados e apoiado pela Defensoria Pública da União, será analisada pela Segunda Turma. Criminalistas estão divididos sobre se, caso a Corte acolha o recurso, ele deverá ter ou não efeito sobre uma coletividade. A Segunda Turma do STF deve julgar hoje, 20, um habeas corpus coletivo que busca garantir prisão domiciliar a mulheres grávidas.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 622 mulheres presas no País estão grávidas ou amamentando. A ação chegou ao STF em maio de 2017 e é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. O julgamento é motivado por habeas corpus de advogados da área de direitos humanos, com apoio da Defensoria. "Os Tribunais analisam caso a caso e o STF pode alegar que não cabe decisão coletiva, que eventual constrangimento deve ser analisado individualmente", diz o criminalista Alexandre de O. Ribeiro Filho, do Vilardi Advogados. /Agências