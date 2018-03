A facilidade das compras on-line via dispositivos móveis – celulares, principalmente – conquistou os brasileiros. Em uma economia desaquecida, mais de 84% dos brasileiros já compram serviços pelo smartphone ou tablet, revela pesquisa da Opinion Box encomendada pela PayPal para entender os hábitos dos chamados m-consumidores – os brasileiros que fazem compras via aparelhos móveis. Para o diretor de Desenvolvimento de Negócios da PayPal Brasil, Thiago Chueiri, “apostar no mobile pode ser a chave de um futuro promissor para muitas lojas virtuais. O smartphone está se tornando o controle remoto do mundo”.

Nesse contexto de digitalização do consumo, faz sentido que as empresas invistam nas possibilidades do mobile, enfatiza o diretor da PayPal. “Nós, da PayPal, que acreditamos no poder de democratização dos serviços financeiros via mobile, trabalhamos dia e noite para criar e melhorar a experiência de compra de produtos e serviços para nossos clientes. Os número do Opinion Box vêm ao encontro desse esforço de ampliar o acesso aos serviços financeiros”, comentou ontem Thiago Chueiri, durante a divulgação da pesquisa.

O avanço da banda larga no Brasil – segundo o IBGE, 92,1% dos acessos à rede já são feitos por meio de dispositivos móveis – é um dos fatores do avanço do comércio eletrônico via celular e tablet, mas ainda há muito a ser explorado. O diretor da PayPal, líder mumundial em pagamentos on-line, ressaltou que o alto nível de exclusão bancária no mundo e no Brasil – aqui cerca de 60 milhões de brasileiros ainda não possuem conta em instituição financeira – propicia um grande mercado para o comércio eletrônico, meios de pagamento digitais e para as fintechs.

A pesquisa indicou ainda que os serviços (aplicativos para táxi, comida, recarga de celular e de bilhete único) puxam a preferência dos brasileiros pelo smartphone e tablet ao realizar esse tipo de consumo. Em seguida vêm a aquisição de produtos do dia a dia (farmácia, supermercado, roupas, livros). Em terceiro lugar ficaram as chamadas compras pontuais (móveis, eletrônicos, eletrodomésticos). “Mas ainda há um desafio de melhorar as plataformas de compra via aplicativo e/ou site pelo celular”, disse o diretor de Operações do Opinion Box, Felipe Schepers.

