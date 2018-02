Responsáveis pela condenação unânime do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os três desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) receberam neste mês salários acima do teto constitucional – R$ 33,7 mil.



Victor dos Santos Laus e Leandro Paulsen ganharam em torno de R$ 72 mil, segundo o site Poder360. O relator do processo, João Pedro Gebran, teve rendimentos de R$ 44.878.

De acordo com a reportagem, as vantagens que fizeram os rendimentos superarem o teto são auxílio-moradia, de R$ 4.377, e a indenização por férias acumuladas. Magistrados podem receber até R$ 77.000 quando deixam de tirar 60 dias de folga ao ano.

Os 27 desembargadores do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) ganharam, em janeiro, mais que R$ 33.763, o teto do funcionalismo. O presidente, Carlos Thompson Flores, recebeu R$ 44.500. Os rendimentos estão dentro da lei da magistratura.

O Conselho Nacional de Justiça determina que verbas como ajuda de custo para mudança e transporte, auxílio-moradia, diárias, auxílio-funeral, indenização de transporte, entre outras; não sejam incluídas na linha de corte do teto. Essas rubricas acabam inflando os rendimentos brutos mensais dos magistrados.

Para compensar

Outro que recebe auxílio-moradia é o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele justificou o recebimento do auxílio-moradia, mesmo tendo imóvel na capital paranaense, como complementação salarial.

"O auxílio-moradia é pago indistintamente a todos os magistrados e, embora discutível, compensa a falta de reajuste dos vencimentos desde 1º de janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados", afirmou ao jornal O Globo.

Já o responsável pela Lava Jato no Rio, juiz Marcelo Bretas, conseguiu receber o benefício, que já era concedido à mulher dele, também juíza, após mover ação judicial nesse sentido, superando resolução do Conselho Nacional de Justiça, que limita a vantagem a casal de magistrados.

Nem todos pensam assim. Atualmente, 10 magistrados da Justiça Federal da 4ª Região não recebem o auxílio, segundo informou a instituição.

Mais uma denúncia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça no governo do presidente Michel Temer, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e instaurou, nesta sexta-feira, 2, novo inquérito contra o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação, Gilberto Kassab (PSD).

No pedido, a PGR cita que Wesley Batista delatou supostos pagamentos mensais de propina, em torno de R$ 350 mil em favor de Kassab, através da empresa Yape Consultoria e Debates, supostamente sem nenhuma contrapartida, desde o ano de 2009. O pedido é feito com base nas delações de executivos da J&F, controladora da JBS.

Crédito sem requisitos

O Plenário da Câmara dos Deputados retoma oficialmente as votações nesta terça-feira, dia 6, à noite. Os deputados foram convocados para votar duas medidas provisórias (MPs): uma delas sobre contratos de infraestrutura (MP 800/17) e outra sobre renegociação de dívidas de entes federativos com a União (MP 801/17).

A primeira a ser analisada é a MP 800/17, que alonga o prazo para investimentos das concessionárias em rodovias federais. Também está na pauta a MP 801/17, que busca facilitar a renegociação das dívidas de estados e municípios com a União, dispensando alguns requisitos documentais necessários para que os entes federativos estejam aptos a renegociar as dívidas.

A bondade deixa de exigir regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); cumprimento das regras relativas ao funcionamento dos regimes próprios de Previdência; e regularidade junto ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin). A proposta precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado até 28 de fevereiro.



Cargos



No Senado, dez projetos de lei estão na pauta da primeira reunião do ano da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), marcada para 10 horas desta terça-feira, dia 6.

Os parlamentares vão analisar o PLC 93/2017, que cria cargos efetivos no quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Conforme a proposta, são 96 novos postos de analista judiciário; 129 de técnico judiciário, 24 cargos em comissão e outras 121 funções comissionadas.

O TRE-SP alega que houve aumento considerável do número de eleitores e da respectiva demanda de trabalho no estado no últimos anos, evidenciando a defasagem de pessoal.