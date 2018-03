A Máquina Cohn & Wolfe, agência ligada à gigante mundial na área de comunicação WPP, conquistou a conta do Sebrae Nacional, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa, a maior instituição de apoio aos pequenos negócios no Brasil.

Com representação em Brasília, a Máquina venceu licitação com mais de 20% de vantagem sobre os concorrentes. Ficou em segundo lugar a In Press Porter Novelli e, em terceiro, a FBS Comunicação. Outras três empresas foram desqualificadas.

A Associação Brasileira de Empresas de Comunicação (Abracom) fez críticas ao edital e ingressou com reclamação no Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar anular a licitação, mesmo depois de já abertas as propostas técnicas.

Por unanimidade, o TCU aprovou o relatório da ministra Ana Arraes, que atestou a regularidade do certame e o resultado por terem atendido o princípio constitucional de economicidade nos gastos públicos.

Embora seja de natureza privada, o Sebrae é, em grande parte, financiado por recursos públicos, procedentes da contribuição obrigatória que incide sobre a folha de pagamento das médias e grandes empresas.

Experiência

Com mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa, a Máquina foi vendida em 2016 para o grupo britânico WPP.

No Brasil, a agência de comunicação atende a grandes corporações do setor privado, a exemplo de Microsoft, Samsumg, Zara, Ambev, entre outras multinacionais.

O contrato da empresa com o Sebrae foi assinado na sexta-feira passada, dia 9. A conta do Sebrae será tocada pelo vice-presidente da Máquina, jornalista e consultor político Weiller Diniz.

Com 35 anos de profissão, Diniz traz passagens por importantes veículos de comunicação e no mundo corporativo. Como correspondente da revista IstoÉ em Brasília, conquistou em 2004 o Prêmio Esso de Jornalismo por série de reportagens sobre o Banco Central. No setor público, foi vice-presidente da Radiobrás e diretor de Comunicação do Senado.

Derrubada do veto ao Reffis

O vice-presidente da Máquina destacou que a missão da agência será ampliar ainda mais o conhecimento da população sobre os serviços prestados pelo Sebrae aos empresários de micro e pequenas empresas e aos microempreendedores individuais.

“O grande desafio é ampliar a divulgação dos serviços, dos talentos e da expertise do Sebrae no apoio aos pequenos negócios que movimentam a economia real do País. A marca do Sebrae é uma das mais conceituadas do mercado e pode avançar muito mais, multiplicando a geração de renda e emprego para a superação da crise", detalhou.

Segundo o executivo, a prioridade nesse momento será contribuir para a derrubada do veto presidencial ao Refis do Supersimples, cuja votação está prevista para o próximo dia 20, em sessão do Congresso Nacional

Trata-se de programa de refinanciamento de débitos tributários das micro e pequenas empresas optantes do regime tributário simplificado e reduzido do Supersimples.

A matéria foi aprovada no Congresso, praticamente por unanimidade (houve um voto contrário por erro), mas acabou vetada pelo presidente Michel Temer, seguindo orientação da equipe econômica, Foram prejudicadas 550 mil micro e pequenas empresas que devem cerca de R$ 22,7 bilhões em tributos ao Supersimples.

"Nosso primeiro desafio é colaborar para derrubar o veto presidencial ao Refis do Supersimples”, afirmou Diniz,

“Vamos apoiar as ações da direção do Sebrae Nacional, da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial e a da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa em defesa do segmento que mais gera emprego no País”, acrescentou.

O executivo disse que o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, e sua equipe priorizam a derrubada do veto presidencial por uma questão de respeito ao princípio constitucional que assegura tratamento diferenciado aos pequenos egócios por parte do poder público.

“Afinal, o Refis das grandes e médias empresas foi aprovado pelo Congresso, e os pequenos negócios devem ter o mesmo tratamento ou mais, conforme assegura a Constituição", comparou.