Os presidentes do Congresso começaram a intensificar nesta quarta-feira (21) episódios de atritos com o governo para liderar a condução da pauta de projetos sobre segurança pública

É um desdobramento das desavenças que começaram a acirrar desde segunda-feira (19) as relações entre os dirigentes do Legislativo e do Executivo. Isso ocorre após a retirada da reforma da Previdência devido à falta de votos e da intervenção federal no Rio de Janeiro.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai anunciar um pacote de medidas antiviolência. Nesta quarta-feira (21), Maia deixou claro que não aceita intromissão na pauta da Casa nem gostou de ter ficado de fora da decisão sobre a intervenção na sua base eleitoral.

"Pode deixar que a gente sabe o que fazer. Por exemplo, tem aqui a discussão da segurança pública, estamos tocando isso. Cada um na sua", reclamou Maia, em entrevista.

Tributo à segurança

Maia também já tem dito a jornalistas que não concorda com a ideia do Planalto de criar um novo imposto para custear gastos da segurança pública. Ele disse recebido a proposta do próprio presidente Michel Temer, durante conversa com ele no sábado passado.



“Não vai acontecer. E ainda é inviável, porque, por lei, tem que ser [valer] para o próximo ano e por emenda constitucional não pode por causa do decreto [que autorizou intervenção federal

“Puxadinho”

Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), também criticou o pacote de 15 medidas do ajuste fiscal anunciado pelo governo para compensar a economia que deixará de ser alcançada neste ano sem a reforma nas regras de aposentadoria e pensões.

Um dia depois de haver dito que ninguém iria pautar a agenda legislativa da Casa, o presidente do Senado recrudesceu:“Então ninguém vai pensar que isso aqui é puxadinho

de qualquer outro [poder]“.

Priorizou incluir na pauta projetos que ampliam a punição a criminosos com idade entre 18 e 21 anos e executados por meio de tocaia.

Ministério por MP

Também na próxima semana, como prioridade do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer deverá oficializar a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, após superar as dificuldades para encontrar um nome adequado para a missão.

Aliados do presidente da Câmara têm afirmado que deverá o democrata reagir à ideia do presidente Temer de enviar a proposta de criação do futuro Ministério Extraordinário da Segurança Pública via medida provisória (MP).

Essa medida é um ato exclusivo do Executivo que vira lei logo após a sua edição, com o prazo de até 120 dias para ser aprovado no Senado e na Câmara, podendo ser aprovada apenas com os votos da maioria dos presentes nas duas casas do Congresso.

Fiscalizar a intervenção

Uma das primeiras “respostas” de Maia foi a sinalização da criação de uma Comissão para para fiscalizar a intervenção federal.

“A decisão foi do governo federal, e nosso papel é fiscalizar. É a primeira situação deste tipo que acontece pós-Constituinte. Nosso trabalho é para fiscalizar uma situação que é extraordinária. Vamos fiscalizar sempre em conjunto, no diálogo, dizendo onde está caminhando bem e onde está caminhando mal”, explicou.



Proposta eleitoral

Em meio ao fogo cruzado dos dirigentes do Congresso, o presidente Michel Temer foi acusado pelo ex-presidente Lula de usar a intervenção federal no Rio de Janeiro para atrair os votos do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), em busca de uma possível tentativa de reeleição. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, rebateu a acusação.



"A agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa das ações do presidente. Assim o comprovam as reformas propostas na Ponte para o Futuro [documento lançado pelo PMDB] e que têm sido implementadas desde o primeiro dia da administração", disse Parola.