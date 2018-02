Os deputados da oposição planejam um “enterro simbólico” da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 287, que muda as regras de aposentadoria e pensão.

Os líderes oposicionistas, juntamente com as centrais sindicais, escolheram o dia 19 de fevereiro para o ato, data em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que pautaria a matéria.

Como faltam votos, Maia sinaliza que poderá até desistir de colocá-la em votação. Porém o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, em São Paulo, que está mantida a votação da reforma da Previdência, mas no dia 20.

Quem deu voz à ideia de presidente da Câmara foi seu fiel correligionário, o deputado Efraim Filho (PB).

Antes de deixar a liderança da bancada do DEM, agora com o deputado Rodrigo Garcia (SP), o aliado de Maia defendeu nesta tarde de terça-feira, dia 6, que, se o governo não tiver a garantia dos 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, que retire o projeto de pauta da Câmara para evitar uma derrota pública.

"Acho que tem que ter um gesto de humildade e pé no chão", disse Efraim.

Efraim contou que já fez essa defesa em reunião de líderes governistas. Para o líder do DEM, os deputados voltaram do recesso com uma pressão negativa de suas bases eleitorais. "Se a sociedade não compreende que é o momento de se avançar, a gente tem que dar um passo adiante e ter uma agenda pós-Previdência", pregou.

Obstrução

Durante a tarde desta terça-feira (6), movimentos sociais e entidades sindicais, além de parlamentares da oposição, se reuniram na Câmara para criticar a proposta de reforma da Previdência e lançar obstrução nos trabalhos da Casa até a derrubada da matéria.

“Nós, da bancada do PT, entraremos hoje já em obstrução total. Vamos obstruir toda pauta de funcionamento da Câmara, enquanto nós não tivermos derrotado definitivamente a reforma da Previdência", disse o líder do partido, deputado Paulo Pimenta (RS).

Participaram do ato, deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência, movimentos como de Trabalhadores sem Teto (MTST) e centrais sindicais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).

Conta para a viúva

Em contrapartida, governadores de Estados querem transferir para a União a bomba dos combalidos sistemas previdenciários estaduais, que empinam uma dívida de R$ 400 bilhões.

Os governadores defendem a criação de Fundo de Compensação Previdenciário e a securitização das dívidas ativas dos estados, colocando imóveis e fundos a serem vendidos ao mercado.

Em troca, os governadores pressionam as bancadas para aprovar a reforma previdenciária.

A vez das fintechs

A comissão mista da Medida Provisória 802/17 aprovou nesta terça-feira, dia 6, o relatório apresentado pelo deputado Otavio Leite (PSDB-RJ). O texto substitui o atual marco legal do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), instituído pela Lei 11.110/05. O relatório será analisado agora nos plenários da Câmara e do Senado. A medida provisória tem vigência até o dia 6 de março.

Após conversas com representantes do Banco Central, Leite decidiu manter o limite de renda anual proposto pelo governo para pessoas físicas e jurídicas se enquadrarem no programa, que passou a ser de R$ 200 mil com a MP – o limite anterior era de R$ 120 mil. Mas o relator fez diversas modificações em outras partes do texto.

As duas principais são a inclusão das fintechs entre os agentes autorizados a operar e a participar do PNMPO e a possibilidade de concessão de microcréditos sem garantia.em áreas mais populares se desenvolva.

Privatização revisitada

O relator do projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras (PL 9463/18), deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), prevê que o texto deverá ser modificado considerando como o processo vai afetar o desenvolvimento de cada região do País.

Aleluia considerou, porém, que é interessante mudar a forma de gestão da empresa para evitar interferências políticas indevidas.

Ele alerta para os prejuízos causados pela pressão política sobre essas empresas e para necessidade de dar governança a elas.

O governo prevê arrecadar cerca de R$ 12 bilhões com a venda da Eletrobras.