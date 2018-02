A cada vez mais provável exclusão do nome do ex-presidente Lula da lista de candidatos à Presidência após o histórico revés no julgamento no TRF-4 tende a enfraquecer neste ano uma característica marcante dos últimos processos eleitorais brasileiros: o personalismo político como estratégia. A primeira pesquisa de intenções de voto realizada após a condenação do ex-presidente na segunda instância mostra um cenário sem Lula marcado por muita fragmentação e pouca ideologia.

Segundo apurou o Datafolha, caso não possam votar em Lula, até 31% dos eleitores que têm o petista como preferência para o Palácio do Planalto não está propenso a escolher um segundo nome. Os demais optam em sua maioria por candidatos mais identificados com a esquerda, como Marina Silva (Rede), com 15% e Ciro Gomes (PDT), com 14%. Os outros se espalham entre nomes sem nenhuma ligação com o líder do PT, como Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Luciano Huck, Álvaro Dias e Fernando Collor de Mello, por exemplo.

Essa falta de identificação direta do eleitor com qualquer dos nomes já lançados coloca para todos o claro desafio de criar um discurso ou narrativa que atraia o voto dos órfãos do ex-presidente ao incorporar algumas de suas crenças, mas sem adesão. Ao mesmo tempo vão precisar conter impulsos de se apresentarem como “anti-Lulas”.

Não há entre os cientistas políticos nem mesmo um consenso sobre como se dá o processo decisório do voto da população. Uma corrente faz uma abordagem sociológica, outra vai fundo em fatores individuais e psicológicos e existem os que defendem existir uma escolha racional do eleitorado, embora baseada em fragmentos de informação.

Sem Lula, o único representante da linha personalista na disputa de outubro por enquanto é o deputado Jair Bolsonaro, que se coloca como um baluarte da ordem em meio ao caos político e social que o País anda metido. Mas sua pequena oscilação de votos no cenário sem Lula mostrado pela pesquisa sugere que já tenha atingido um teto eleitoral. Pode ser a vez das ideias e não das pessoas.