Em tempos de escândalos de corrupção que atingem todas as esferas de poder e de comprovada crise institucional, é importante comparar como se comporta hoje o Estado de Direito no Brasil em relação aos outros países. Em outras palavras, como o governo cumpre suas funções e obrigações ao mesmo tempo em que assegura garantias e direitos de seus cidadãos. O World Justice Project (WJP) divulgou seu ranking na semana passada e mais uma vez ficamos no meio da tabela, sem grandes avanços ou retrocessos.

A organização é independente e avalia em 113 países fatores como os limites do poder governamental, ausência de corrupção, governo aberto, direitos fundamentais, ordem e segurança, cumprimento efetivo das leis e regulamentos, justiça civil e justiça penal. Na lista de 2017, o Brasil estacionou na 52ª posição geral, também em patamar intermediário na região da América Latina e Caribe (15º entre 30 nações) e entre os países com renda per capita similar (12º lugar de 36). As piores notas brasileiras ficaram em questões de segurança e justiça penal e as melhores em transparência.

Não chega a ser um desempenho ruim, especialmente porque o ranking trouxe a má notícia de que a maioria dos países registrou pontuações menores em relação à pesquisa de 2016, especialmente em temas relacionados a direitos humanos, limites governamentais e aplicação das leis.

Nada menos que 71 países tiveram avaliação pior no quesito de direitos fundamentais, que leva em conta critérios como ausência de discriminação, direito à vida e à segurança, devido processo legal, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à privacidade, liberdade de associação e direitos trabalhistas.

A entidade acredita que um Estado de Direito efetivo cria as ferramentas necessárias para reduzir a corrupção e combater a pobreza e que comunidades que conseguem proteger as pessoas de injustiças e promovem a igualdade sedimentam as bases para o desenvolvimento do capital humano nas gerações futuras. Pelos dados, o Brasil ainda está na metade desse longo caminho.