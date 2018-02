Magalhães Barata, revolucionário de 1924 a 1930, interventor de 1930 a 1945, constituinte de 1946, senador de 1946 a 1954, governador de 1955 a 1959, amigo de Getúlio Vargas, mandou 35 anos no Pará. Um dia Abelardo Conduru, respeitável chefe político, rompeu com ele. Fez carta, mandou um vaqueiro levar. Barata abriu, leu, ficou indignado. Conduru mandava tirar o nome da chapa do governo e comunicava que seria candidato pela oposição. Chamou o mensageiro:

- Quer dizer que o dr. não quer ser mais candidato? Preciso substituí-lo hoje. Como é o seu nome?

- José Pingarrilho.

- Bom nome. Ótimo nome para voto. O senhor vai ser candidato no lugar do doutor Conduru.

- Não posso, governador. Sou amigo dele, empregado dele e não entendo nada de política.

- Nada disso. Vai ser, sim. Quem manda no Pará sou eu. Pegou um papel, escreveu ao dr. Conduru:

-“Recebi sua carta, lamento a desistência, mas já providenciei o substituto. É o José Pingarrilho, nosso amigo comum, um nome à altura das tradições do Pará.” Foi eleito, derrotando o patrão Conduru.

Um compadre, notório contrabandista, chegou ao posto fiscal de Belém com muitas tartarugas e não quis pagar imposto:

- As tartarugas são presente para o compadre Barata.

O fiscal telefonou para o chefe, que ligou para o secretário do governador, que falou com o governador. Diga ao compadre que presente se dá completo. Ele que pague o imposto e mande logo as tartarugas.

Foi visitar uma cidade do interior. Em frente ao trapiche, onde desembarcou, ficava o “Grupo Escolar Zacarias de Assunção” (o general Assunção era da UDN e tinha sido governador antes dele, derrotando-o). Chamou o prefeito:

- Este grupo vai mudar de nome. Vai chamar-se Magalhães Barata, que é quem manda no Pará. Chama-se até hoje.

Governador, mandou fazer concorrência para todos os fornecimentos ao Palácio. Vieram as listas de preços, ele mesmo quis conferir. De repente, vê uma firma oferecendo tudo mais barato (Manoel Gonçalves e Filhos, famosos pelos preços altos que sempre cobravam). Escreveu embaixo: “Indefiro. Eu te conheço, ladrão”.

Interventor do Pará desde a revolução de 1930, Magalhães Barata prendeu um filho de José Augusto Meira Dantas, professor da Faculdade de Direito, velho chefe político do Estado, depois senador. Meira Dantas telegrafou a Getúlio Vargas protestando. Getúlio encaminhou o telegrama a Vicente Rao, ministro da Justiça, que mandou um rádio ordenando soltar o rapaz. Barata estava de saída para uma solenidade no bairro da Pedreira, em Belém. Subiu ao palanque, leu o telegrama e gritou para a multidão: - Não vou soltar, não. Com Rao ou sem Rao, comigo é no pau. E não soltou.

Uma professora do Estado requereu licença-gravidez para o quinto parto. Mandou investigar, soube que ela tinha votado com a oposição. Pegou o processo e despachou: -“Indefiro. Gravidez não é doença. Apanha-se por gosto.”

Tinha um candidato a prefeito de Santarém. O diretório municipal do PSD queria outro. Vendo que ia perder, foi lá, conversou. Perdeu: 15 x 5. Levantou-se, pegou o microfone: - Meus senhores, pela 1ª vez a maioria vai ganhar. Está escolhido o candidato que perdeu. Todos bateram palmas. Ele encerrou os trabalhos: - E, pela primeira vez, a maioria ganhou por unanimidade.

