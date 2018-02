Uma das líderes globais na oferta de software de inteligência analítica, a SAS reportou um crescimento de 22% nas novas vendas da subsidiária brasileira durante o ano de 2017 e de 8% na receita total de software. Em 2018, a expectativa da empresa é que a receita total avance mais 11% graças ao interesse do mercado em ferramentas de gestão de riscos e dados, além de tecnologias inovadoras como a internet das coisas (IoT). Globalmente, a SAS registrou receitas de US$ 3,24 bilhões em 2017. Com forte atuação nacional nas áreas financeira, de telecom, varejista e pública, a empresa possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Brazilian way of life

O tal do jeitinho do brasileiro é, sem dúvida, um assunto que será estudado por anos. De fato nossa economia desafiadora e uma história de abismos culturais e financeiros corroboram para esta busca constante por atalhos, mas o fato é que a política contra latinos que residam ilegalmente nos Estados Unidos também está abarcando brasileiros. Segundo dados oficiais do US Department of Homeland Security, entre 2016 e 2017 houve um aumento de 29% de brasileiros deportados dos EUA. Foram 1.095 deportados em 2016, contra 1.413 em 2017.

Em cima do muro

De acordo com Leonardo Freitas, sócio-fundador da Hayman-Woodward, escritório de advocacia especializado na emigração e imigração de pessoas físicas e jurídicas, um dos motivos para o aumento é a entrada nos EUA com visto errado em relação à atividade exercida. “Muitos brasileiros que vieram para os EUA com visto de turista, para escaparem da crise do País, mas estouraram o prazo de permanência”, conta ele. Ainda assim, ele cita que a busca de pessoas interessadas em sair do País saltou 70% de 2016 para 2017, sendo os Estados Unidos o destino mais desejado.

Mantris traz ex-presidente da ANS

A Mantris, empresa de gestão em saúde corporativa, anunciou esta semana que Mauricio Ceschin assume a presidência e que Carlos Fagundes passa a ser responsável pelos assuntos estratégicos relacionados a expansão da companhia. O novo presidente é médico gastroenterologista e possui especialização em administração hospitalar. Com mais de 30 anos de atuação no setor de saúde, foi presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de grandes empresas como Medial Saúde, Hospital Sírio-Libanês e Qualicorp.

Um cliente para chamar de seu

Atingir exatamente seu público alvo com campanhas de marketing e vendas é uma necessidade de todas as pequenas e médias empresas. Nesse contexto, encontrar formas efetivas de fazer isso é fundamental. Com esse objetivo, a ITBRoker, empresa de inteligência de mercado que entrega bases que possibilitam a expansão, acaba de ampliar seu banco de dados, passando de 30 milhões de empresas cadastradas no Brasil para 100 milhões no mundo, atuando, dessa forma, em mais de 100 países. A ITBroker foi fundada em 2013 e tem crescido 200% ao ano desde então.