O relatório da inflação nos Estados Unidos, apresentado ontem, veio em linha com o esperado pelo mercado, sugerindo que não há uma aceleração gritante da inflação. Essa foi uma excelente notícia para o Brasil, pois o mercado americano em alta é positivo para o mercado brasileiro, avalia Leandro Ruschel, diretor da Liberta Global. Segundo ele, a economia americana traz à tona a expressão “Goldilocks Economy”. O termo foi cunhado pelo economista David Shulman em 1992, ao descrever um mercado que apresentava crescimento econômico moderado e com baixa inflação, o que impediria o FED de ser agressivo no aperto monetário.

‘Cachinho Dourado e Três Ursos’

“O nome vem do conto do ‘Cachinho Dourado e os Três Ursos’”, explica Ruschel. “Este termo significa que a economia não está apresentando um nível de aquecimento tão acelerado que poderia gerar uma inflação, ou seja, sem a necessidade de uma intervenção do Banco Central no sentido de uma política monetária restritiva, ou seja, alta de juros. Também não está tão fraca, chegando a produzir uma economia na qual o Banco Central atuaria de maneira expansiva, explica o diretor da Liberta Global, escola de investimentos internacionais do Grupo L&S.

Sem perigo de alta de juros

Os indicadores norte-americanos de inflação formam uma situação econômica com avanço gradual, baixo desemprego, ações em alta, outros mercados como o imobiliário em alta, um quadro quase perfeita, conclui o especialista. A baixa no preço das ações no mês passado começou após relatório sobre emprego, que sugeria aceleração forte da remuneração dos trabalhadores americanos, o que poderia aquecer demais o consumo e acabar com a economia de “cachinhos dourados”. “Para o Brasil esta é uma excelente notícia. Mercado americano em alta é bom para nós.”

Mulheres ainda longe da política

Apesar de contarem com um mecanismo legal que garante a cota de 30% no total das candidaturas dos partidos, as mulheres ainda estão longe de alcançar representatividade expressiva na política. A questão será debatida hoje, na capital paulista, em evento promovido pelo Movimento do Ministério Público Democrático, com apoio da Associação Paulista do Ministério Público. O painel “Qual a função da representatividade feminina na política” contará com Vera Taberti, promotora de justiça, e Beatriz Rodrigues Sanchez, do Grupo de Estudos de Gênero e Política da USP.

Lições com ex-conselheiro de Trump

Empresários brasileiros investem R$ 8 mil em imersão com ex-conselheiro de Donald Trump para aprender sobre arte da negociação. George Ross, empreendedor imobiliário, ex-conselheiro, vice-presidente executivo e principal consultor da Organização Trump – também conhecido como o papa da arte da negociação – é a estrela do evento “Mastery em São Paulo”, realizado por Rafa Prado. A expectativa dos 200 participantes, neste final de semana, é aprender o equivalente a um MBA oferecido por escolas de negócios e ensinado por professores teóricos.

Apoio à saúde do planeta

Estão abertas as inscrições para o edital da 10ª edição do Programa Ecomudança, do Itaú Unibanco, com o objetivo de estimular projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Ekos Social, em https://ecomudanca.ekos.social, até o dia 12 de abril. Podem participar entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais, fundações, cooperativas e associações, inclusive as que atuam como movimentos sociais. O valor do apoio financeiro aos projetos vencedores será de até R$ 100 mil. Esse valor vem dos fundos de renda fixa Ecomudança Itaú, que destinam 30% da taxa de administração ao programa.

Preconceitos inconscientes

Preconceitos inconscientes têm impacto nas contratações, nos salários e até no investimento que as empresas fazem em desenvolvimento profissional. O primeiro passo para combatê-los é saber identificá-los para não prejudicar a carreira. Para debater o assunto, a PWN-SP (Professional Women’s Network), movimento global que trabalha para equilibrar a presença de homens e mulheres em posição de liderança, promove no próximo dia 20, em São Paulo, debate sobre como os preconceitos inconscientes podem ser devastadores para um processo de recrutamento ou para outras ações futuras no mercado de trabalho. ParticiparãoMarcia Ruiz Alcazar (primeira mulher presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo), professora Tania Casado (FEA USP) e Eduardo Marchiori, presidente da Mercer Brasil.

Feira de novos negócios em franquia

Após detectar carência do mercado nacional de franchising por um evento centrado nas questões acerca do fechamento de novos negócios, empresários brasileiros com expertise no setor se uniram para criar um modelo diferente e único de feira, a FRANCHISE4U. O lançamento será em Campinas, interior de São Paulo, em 19 de abril. A cidade foi escolhida para sediar a primeira edição do evento por ser a segunda cidade que mais recebe franqueadoras no Estado de São Paulo, atrás apenas da capital. “O evento será uma excelente oportunidade para que os empreendedores de toda a região possam se reunir com marcas já consolidadas no mercado”, explica Fernando Sodré, idealizador e sócio investidor da feira, que revela, ainda, que Limpidus, Fisk, CNA, Valisere, AGQ Brasil e Cia Marítima são algumas das redes que já confirmaram participação. A FRANCHISE4U foi inspirada em modelos similares bem-sucedidos na Europa.