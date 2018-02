É assustadora a possibilidade de ocorrer uma epidemia urbana de febre amarela no Brasil, algo que não se registra há mais de 70 anos. O alerta foi feito nesta semana em carta aberta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) direcionada às autoridades sanitárias do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais da área. Pelo segundo ano seguido multiplicaram-se os casos da doença no País. O último boletim oficial aponta o registro de 213 casos de febre amarela entre 1º de julho de 2017 a 30 de janeiro deste ano, com 81 mortes.

Segundo a associação, ainda que os casos atuais sejam de contágio silvestre, o ritmo do registro em humanos e o número crescente de municípios atingidos torna obrigatória adoção de medidas urgentes de curto e médio prazos.

A Abrasco já havia feito alerta semelhante no ano passado, destacando que a aproximação de aglomerados urbanos em áreas cada às margens de florestas exigia a melhora da cobertura vacinal onde existia o registro de epizootias, como são chamadas as epidemias que acometem grupos de animais. Como macacos são afetados pelo mesmo tipo de mosquito que transmite a febre amarela silvestre em humanos, as mortes desses bichos são os primeiros sinais de alerta.

O grande risco é que o ciclo urbano pode ser causado pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, o famoso Aedes aegypti, que tem frequentado os noticiários desde os anos 80. Segundo registros epidemiológicos, ao menos 90% das cidades brasileiras já tiveram focos de infestação desse mosquito. Em 2015, a febre amarela urbana reapareceu em Angola, exatamente pela proliferação do Aedes.

A primeira medida sugerida pela associação está sendo feita, ainda que de maneira truncada: a vacinação seletiva, imediata e abrangente das populações residentes ou que visitam as áreas onde o surto já foi constatado. Mas ainda é preciso ampliar a lista de municípios considerados de risco, melhorar a conscientização da sociedade, elevar a produção e a distribuição das vacinas e reforçar o treinamento dos profissionais de saúde.