O candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, considerou positivo seu desempenho na última pesquisa Ibope, divulgada na noite desta terça-feira, 11. O tucano também voltou a atacar a demora do PT em oficializar a candidatura de Fernando Haddad, dizendo que o gesto foi uma enganação.

"Acho que estou bem, não vejo problema não", disse o tucano, após participar com o candidato ao governo de seu partido, João Doria, de um encontro de lideranças em Osasco, região metropolitana de São Paulo. "Acho que a campanha agora que pega um rumo mais forte, nós estamos trabalhando para chegar no segundo turno. Esta é uma campanha curta e de chegada."

Segundo o levantamento do Ibope, Jair Bolsonaro (PSL) tem 26% das intenções de voto. Já o segundo lugar está embolado entre Ciro Gomes (PDT), com 11%, Marina Silva (Rede), com 9%, mesmo desempenho de Alckmin. Fernando Haddad (PT), que foi confirmado nesta terça-feira como o candidato do PT ao Planalto, chegou a 8% das preferências.

Alckmin se desvencilhou de comentar a entrada do ex-prefeito na corrida presidencial. Disse apenas que o PT fez uma "enrolação" em todo esse período para vitimizar o ex-presidente e "blindar" Haddad. "Agora que a gente sabe quem são os candidatos, a gente pode crescer bastante."