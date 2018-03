Ao chegar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, afirmou que está com esperança sobre o resultado. "Claro, é por isso que estamos aqui", respondeu ao ser questionado por jornalistas. Ele disse que só dará outras declarações sobre o caso após o término da sessão.

O STJ analisa nesta terça-feira, 6, a partir das 13h, o pedido do ex-presidente para impedir a execução da sentença após esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4º Região (TRF-4), que condenou Lula a 12 anos e um mês de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. O julgamento, que acontece no prédio sede do STJ, será transmitido ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube.

Responsável pelas matérias de direito penal no STJ, a Quinta Turma julgará o mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente. O colegiado é formado pelos ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer - que é o relator do pedido de Lula e dos outros processos da Lava Jato no tribunal.