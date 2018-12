O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin Martins, disse que o depoimento do ex-ministro Antonio Palocci relacionando o filho do petista Luís Cláudio Lula da Silva a um esquema de propinas do setor automobilístico é "mentiroso".

Em nota publicada no site do PT, Zanin Martins disse que "Palocci sabe que suas afirmações são mentirosas e que por isso não poderão ser confirmadas por qualquer testemunha".

"Por isso mais uma vez o ex-ministro recorre a narrativas que envolvem conversas isoladas com Lula, expediente que já havia recorrido em depoimento prestado perante a Justiça Federal de Curitiba", escreveu o advogado do petista.

Em depoimento, Palocci disse que Lula negociou com o lobista Mauro Marcondes Machado, que seria do setor automobilístico, pagamentos a Luís Cláudio Lula da Silva para a aprovação de uma Medida Provisória que tinha como finalidade prorrogar incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O montante seria entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões.