O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse ontem (17) que o porte de arma em zonas rurais deve ser facilitado. Mas evitou detalhar se mudaria a legislação, caso vença a eleição presidencial.

Ele alegou que o assunto está em estudo pela equipe que trabalha em seu programa de governo. "Claro que porte de arma pode ter, na área rural até deve ser facilitado, porque as pessoas estão mais distantes", disse, ao ser indagado sobre o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que na véspera defendeu o armamento no campo.

"Eu morei na zona rural até os 16 anos de idade. É natural que tenha. Agora, isso não é o caminho para você ter segurança no campo", acrescentou ele em entrevista coletiva, após anúncio dos nomes para a área econômica de seu programa de governo. O tucano defendeu que o tema do armamento no campo deve ser analisado em detalhe e disse que na próxima semana deverá anunciar a equipe que trabalhará no capítulo de segurança pública de seu programa de governo.

Alckmin apontou a porosidade das fronteiras como uma das questões a serem enfrentadas quando se discute segurança pública, assim como a necessidade de se ter segurança jurídica. Uma das possibilidades em estudo é uma proposta de regularização de armas no campo, mas a decisão só deverá ocorrer após conversa com economista Leandro Piquet, responsável pela coordenação da área de segurança do programa de governo do tucano. /Agências