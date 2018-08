Principal recurso para alcançar o eleitor, o horário político gratuito de rádio e TV começa na sexta-feira (31) para os candidatos ao Senado, assembleias e governos estaduais e, no sábado (1) para Presidência e Câmara Federal. Donos dos maiores tempos, PSDB e PT terão o desafio de apresentar uma narrativa que convença os brasileiros, para, quem sabe, reeditar o resultado as últimas quatro eleições gerais, onde se enfrentaram no segundo turno.

O tucano Geraldo Alckmin terá 5’32’’ nos dois blocos diários, que irão ao ar às terças, quintas e sábados. Com o maior tempo e a maior coligação (nove partidos ao todo), o tucano terá quase 50% do bloco para divulgar suas ideias. Além disso, ele terá 434 inserções de 30 segundos cada, ao longo deste primeiro turno, um imenso fosso entre o líder das pesquisas sem Lula, Jair Bolsonaro (PSL), que terá apenas oito segundos nos blocos e 11 inserções.

Nos bastidores, as informações dão conta de que o tucano elegerá Bolsonaro como seu adversário principal, questionando suas propostas e seu comportamento como deputado federal nos últimos 26 anos. As inserções ao longo do dia serão usadas para essas críticas e a lista de ataques contempla, entre outras “inconsistências”, o discurso armamentista e temas relacionados às políticas para mulheres.

Pesará, por outro lado, a dificuldade em emplacar seguidores e subir nas pesquisas. Rejeitado em São Paulo, onde governou por quase 20 anos, Alckmin não ultrapassa os 10% nas intenções de voto e aposta tudo no horário eleitoral.

Para o cientista político e sócio do Brasilis, Alberto Carlos Almeida, o tucano só tem a ganhar com o alto tempo, apesar disto não lhe assegurar vitória. Conta a favor o retrospecto de eleições anteriores, onde quem esteve no segundo turno contou com o maior espaço nas propagandas. Nas últimas quatro campanhas, PT e PSDB foram esses personagens.

“Em 2002 e 2006 o maior tempo de TV foi para o PSDB, com cerca de 45% do espaço. Em 2010 e 2014 o PT teve mais tempo, sendo que na última eleição, a Dilma teve 52% de todo o espaço. Agora, isso nem sempre garante a vitória. O PSDB já teve mais tempo e perdeu a eleição. Dilma teve mais na última eleição, mas venceu por uma margem apertada”, comentou o professor lembrando que Alckmin foi o candidato tucano em 2006.

Apostar no embate com Bolsonaro é, na visão de Almeida, o maior ativo de Alckmin. Ele lembra que na última pesquisa Ibope o militar da reserva apresentou um aumento de sete pontos percentuais em sua rejeição, o que representa “algo em torno de oito milhões de eleitores nos votos válidos”. “A queda do Bolsonaro está borbulhando. Vamos ver se não vai evaporar”, completou.

Por outro lado, a chapa petista Lula com Haddad de vice, mas podendo virar titular, conta com o segundo maior tempo: 2’23’’, além de 189 inserções. Mas terão de saber explorar e explicar o debate jurídico no qual a prisão do ex-presidente está imersa. Vale lembrar que caso a Justiça mantenha Lula preso e ele fique impedido de ir para as ruas, o ex-prefeito de São Paulo terá menos de um mês para firmar sua imagem junto ao eleitor e fixá-la como a do candidato de Lula.

“Não acho que o PT vai apostar em dar essa explicação. Eles vão tentar vender Lula como uma ideia e não uma pessoa. As últimas falas do Haddad explicitam isso. O marketing não quer explicar uma lei, mas vender um produto e o PT vai crescer muito nessa eleição, sobretudo por boa parcela do eleitorado ainda estar esperando o que vai acontecer”, avaliou o cientista político Humberto Dantas.

Lula, segundo pesquisas locais, lidera no Nordeste (que é 12% do total), com mais de 60% das intenções. Sem ele, Haddad beira os 50%. Almeida acredita que “isso pode indicar muito do que ainda vai acontecer” e que a transferência de votos pode ser mais simples e natural do que se imagina.