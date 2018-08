Os candidatos a Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede) definiram nesta quinta-feira (2) quem serão seus vices na campanha deste ano.

O tucano recebeu do Centrão a indicação da senadora Ana Amélia (PP-RS) e da vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho (PP). No início da noite, Alckmin se definiu por Ana Amélia e teve o convite aceito pouco depois. A senadora já vinha sendo sondada há pouco mais de duas semanas.

Já Marina conseguiu o apoio do PV para sua campanha e escolheu o ex-deputado federal Eduardo Jorge como seu vice na chapa. O verde foi candidato na eleição de 2014 e acabou em sexto lugar, com 629 mil votos. O PV é o primeiro partido a oficializar apoio à ex-senadora e dona da Rede Sustentabilidade.

A escolha da senadora gaúcha como candidata a vice na chapa de Alckmin era tratada como uma espécie de “cota pessoal” do presidenciável tucano. Ana é tida por integrantes da cúpula do PP como uma senadora independente e que não tem trânsito na direção partidária, comandada pelo senador Ciro Nogueira (PI).

Segundo informações dos bastidores das negociações, o acordo ainda necessita de ajustes regionais, principalmente no Rio Grande do Sul, base da senadora do PP.

O presidente nacional do PV, José Luiz Penna, foi o encarregado de anunciar o acordo entre Rede Sustentabilidade e PV.

“O PV entendeu que essa aliança fortalece as composições nos Estados”, disse Penna. Segundo o dirigente, o anúncio oficial da aliança será feito nesta sexta-feira (3).

Dirigentes da Rede e do PV se reuniram na manhã desta quinta-feira (2), em São Paulo para selar o acordo. Após o convite da Rede a Eduardo Jorge, o PV passou a discutir internamente o apoio, mas havia resistências locais. Penna disse ainda que os dois partidos têm uma forte “proximidade programática”. Em 2010, recém-saída do PT, Marina disputou a Presidência pelo PV. Ela é vice-líder nas pesquisas de intenção de voto.